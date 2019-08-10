راندا حافظ تفتح النار على مطربة سورية.. وجمهور الأخيرة يرد بالشتائم

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - شنت الفنانة راندا حافظ هجوماً على النجمة أصالة بشكل غير مباشر من خلال تغريدة أطلقتها عبر حسابها على تويتر .

وقالت من خلالها: “من أحلى أوقات حياتي لما زُرت فيها ‫دمشق‬ لأول مرة ولم أجد من هذا الشعب الطيب إلا المحبة والكرم، عكس ما تُصدره لنا (المطربة السورية الكبيرة) اللي بتحاول تكره الناس وتخوفهم من بلدها بجد سوريا بلد آمان وجميلة أوي لازم تزوروها “.

هذه التغريدة جعلت جمهور أصالة يشن هجوماً حاداً على راندا، معتبرين انها تقصدها بشكل غير مباشر ووجهوا لها الكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية وشملت الكثير من الشتائم، واصفين اياها بـ”النكرة”.

وفي حين تم مهاجمتها من قبل عدد كبير من المتابعين، طلب البعض من الجمهور عدم الرد عليها كي لا يعطوها أهمية أكبر من حجمها.