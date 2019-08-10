شاهدوا إيمي سمير غانم تكشف أسوأ عيوب زوجها حسن الرداد..خمنوا الفارق العمري بينهما!

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - استضاف الإعلامي نيشان في برنامجه “توأم روحي” الذي يذاع على قنوات “بي إن” الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

وتحدث الثنائي عن تفاصيل حياتهما الشخصية وعيوب كل منهما، وأكدت إيمي أن أكبر عيب في شخصية زوجها هي العصبية الشديدة.

وأضافت إيمي أنه عندما ينفعل بشدة قد يقوم بتكسير بعض الأشياء من حوله، وقد يضرب بيده في الحائط فيصاب بجروح.

بدوره، أوضح الرداد انه “هادئ بشكل عام ولكنه يغضب احيانا، وحين يفعل ذلك يكون بعدما منح الطرف الآخر الكثير من المحاولات.







