القائمة Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-08-10 10:25:50Z | | أعلنت وسائل الإعلام الكويتية صباح اليوم عن وفاة المطرب الكويتي ” حمود ناصر ” عن عمر يناهز 42 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة . كما أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” عبرحسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خبر الوفاة . ونعى عددا كبيرا من الفنانين والمتابعين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنان الراحل . Advertisements وقد اشتهر حمود ناصر بأغنية انت عالبال التي حققت نجاحا كبيرا وتميز بتقديم أغاني البوب الخليجية .. ومن أشهر أغانيه اطمئن ، تلون ، العين ، راحت أيامي ، ليش ما تزور ، ساعات ، أنهي كلامي وغيرها من الأعمال . اشترك ليصلك كل جديد الغاء الاشتراك ريهام عسل: كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر | جريدة نورت هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط "ملفات الكوكي" موافق

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