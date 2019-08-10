وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر عن 42 عاما

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - توفي، صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر عن عمر ناهز 42 عامًا؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان نبأ الوفاة عبر حسابها على انستغرام قائلة “‏توفى منذ قليل الفنان ⁧‫حمود ناصر‬⁩ بسبب ازمة قلبيه .. ان لله وان اليه راجعون اللهم ان ترحمة برحمتك وتغفرله في هذى الليله المباركة .. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.

وللفنان حمود العديد من الأعمال الفنية، منها: اطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات، وتلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي. وغيرها من الأعمال.