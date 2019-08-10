وفاة الفنان الكويتي حمود ناصر عن 42 عاما

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 01:48 مساءً - توفي، صباح اليوم السبت، الفنان الكويتي حمود ناصر عن عمر ناهز 42 عامًا؛ بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان نبأ الوفاة عبر حسابها على انستغرام قائلة “توفى منذ قليل الفنان حمود ناصر بسبب ازمة قلبيه .. ان لله وان اليه راجعون اللهم ان ترحمة برحمتك وتغفرله في هذى الليله المباركة .. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة”.
وللفنان حمود العديد من الأعمال الفنية، منها: اطمئن، أنت عالبال، ليش ماتزور وساعات، وتلون وحبيبي وأنهي كلامي والعين وراحت أيامي. وغيرها من الأعمال.
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