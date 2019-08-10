فيديو.. استقبال حافل لشاروخان في استراليا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في رحلة مهنية مديدة تجاوزت 27 عامًا ، يعد شاروخان أحد أكثر الممثلين شعبية في الهند وخارجها. يمتلك الممثل قاعدة جماهيرية ضخمة ، وفي كل مرة يخرج فيها علنًا ، يحيط به معجبوه من أجل محاولة رؤيته عن قرب والتقاط الصور معه.

وبالمثل ، عندما وصل الممثل إلى أستراليا لحضور مهرجان الفيلم الهندي في ملبورن يوم الأربعاء 7 يوليو، واجه عددًا من المعجبين الذين كانوا ينتظرونه، بمجرد أن رأى الممثل الحشد الكبير وهم يهتفون باسمه ويطلبون الصور ، خرج من سيارته وأخذ هاتفًا من المعجبين وطلب من الجميع الانضمام إليه لالتقاط صور شخصية له.

سيقام مهرجان ملبورن للفيلم الهندي في الفترة ما بين 8 أغسطس و 15 أغسطس، وسيعرض المهرجان أكثر من 60 فيلما من جميع أنحاء الهند وشبه القارة الهندية بأكثر من 22 لغة.

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ستتاح لعشاق السينما الفرصة للتفاعل مع الفنانين والمخرجين المفضلين لديهم في المهرجان في الحدث ، وطرح أسئلة في حلقات النقاش وجلسات الأسئلة والأجوبة بعد كل عرض.

ومن المقرر أن يصدر المهرجان اشادة بالمساهمة المستمرة للممثل في السينما والثقافة الشعبية في الهند من خلال أفلامه، كما سيتم منح شاروخان جائزة “التميز في السينما” في ليلة توزيع الجوائز.

وعن ذلك، قال خان: “شكرًا على هذا الشرف، إنني متواضع ويشرفني هذا التقدير، ستكون تجربة رائعة أن أشارككم في المنصة مع زملائي الذين يأتون جميعًا من مختلف أنحاء الهند إلى احتفال بالسينما في ملبورن “.