نادين ن. نجيم بإطلالة جريئة وجديدة.. وما علاقة جمانة مراد؟

اطلالات عديدة ومختلفة ظهرت بها الممثلة نادين ن. نجيم على جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في ادوار تمثيلية متعددة، فتارة تقص شعرها قصيرًا كما فعلت في مسلسل “طريق”، وتارة أخرى تتخلى عن شعرها تضامنًا مع مرضى السرطان كما في مسلسل “خمسة ونص”، الا ان اللافت هو ان هذه الاطلالات باختلافها تلقى استحسانًا واعجابا من قبل جمهور نادين ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يشيدون بجمالها وبأن كل الاطلالات تليق بها.

جرأة نادين لم تتوقف عند هذا الحد، انما تبعتها صورة شاركتها مع متابعيها مؤخرًا عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها نادين بإطلالة جديدة كليًا، حيث اطلت بشعر ذات اللون الابيض، والذي غيّرها بطريقة كبيرة، حيث اشارت الى انها شخصيًا لم تعرف نفسها في الصورة، اذ ارفقت صورتها بالتعليق التالي: “انا ما عرفت حالي بس حبيت كتير”، سائلة متابعيها: “اي دور لازم العب رمضان الجاي؟”.

Advertisements

وعندها بدأت تعليقات المتابعين الذين اشادوا بجمالها الأخّاذ والاختلاف المميّز الذي ظهرت به هذه المرة، الا أن عددًا كبيرًا من المتابعين شبّهوا اطلالة نادين الجديدة بإطلالة للنجمة السورية جمانة مراد، اذ لاحظوا ان نسبة الشبه كبيرة بين الممثلتين.

اذاً يبدو ان نادين في صدد التحضير لعمل جديد وشخصية جديدة لتطل من خلالها على المشاهدين في الموسم الرمضاني المقبل، فهل ستنجح وتتفوّق على نفسها هذه المرة كما فعلت في “خمسة ونص”؟