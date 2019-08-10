داليدا خليل توجّه نصيحة الى متابعيها.. ماذا قالت؟

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Aug 10, 2019
لا تغيب الممثلة المتألقة داليدا خليل عن جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص دائماً ان تشاركهم أجمل اللحظات، كما توجه لهم بعض النصائح والرسائل التي قد تفيدهم في حياتهم اليومية.
فبعد مشاركتها صورة ارتدت فيها قميصًا رُسمت عليها الليرة اللبنانية، مشددة على ضرورة دعم هذه العملة الوطنية، نشرت داليدا مؤخرًا صورًا لها ارتدت فيها فستانًا باللون الازرق مفتوح عن جانبه، وارفقت الصور بتعليق قالت فيه: “لا تخافوا أن تعيشوا حريتكم مع ابتسامة كبيرة.. الحرية هي قمة السعادة”.
هذه الصورة والكلمات التي رافقتها لاقت اعجابًا كبيرًا من متابعي داليدا الذين ايدوها بما قالته. مشددين على اهمية ان يتمتع الفرد بالحرية بعيدًا عن القمع.
الى ذلك، فقد عبّر المتابعون عن حبّهم الكبير لنجمتهم المميزة داليدا واعجابهم الشديد بجمالها الفاتن وتألقها الدائم.
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