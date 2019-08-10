حفل جينيفر لوبيز في مصر يمضي قدما رغم دعوة لإلغائه

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"الخليج 365" من بيروت: حشود ضخمة كانت في انتظار ظهور النجمة العالمية جينفر لوبيز، على المسرح، لإحياء حفلها الأول في مصر بالساحل الشمالي، ضمن البرنامج الذي بدأته منذ شهرين في كاليفورينا "It,s My Party"، والذي مر بعدة محطات آخرها مصر.

تفاوتت أسعار تذاكر حفل جنيفر لوبيز، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP حددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وحضر الحفلة التي تعد الأولى من نوعها، نحو أكثر من 2000 شخص، بينهم عدد من الفنانين المصريين والشخصيات العامة في مصر. من بينهم الممثل المصري، أحمد حلمي، وزوجته الممثلة المصرية منى زكي، والشقيقان، مصطفى وحسين فهمي، وكذلك الممثلتان المصريتان، بشرى وهنا شيحة، والإعلامية المصرية، بوسي شلبي.

وأثار ظهور ثلاث من وزيرات الحكومة المصرية في الحفل ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في حسابها على موقع انستجرام، صورة لها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، وارتدى الوزيرات الثلاث ملابس صيفية بيضاء.

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وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حضور الوزيرات الثلاث، الحفل، بعد أيام من التفجير الذي أودى بحياة 20 شخصا أمام معهد الأورام بوسط العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت النجمة الأميركية من أصل لاتيني وصلت إلى مطار العلمين الدولي، صباح أمس، حيث كان في استقبالها فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، في الحفل الذي ينظمه رجل الأعمال اللبناني ربيع مقبل. وطلبت من الجمهور الحاضر لحفلها إرتداء الملابس البيضاء.

وأكدت مصادر ملاحية في مطار العلمين الدولي، أن لوبيز وصلت على متن طائرة خاصة، للمشاركة في الحفل، أمام فندق الماسة.