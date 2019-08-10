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"الخليج 365" من بيروت: زار الممثل الأمريكي ريتشارد جير يوم الجمعة 121 مهاجرا تقطعت بهم السبل منذ أسبوع على متن سفينة إنقاذ في البحر المتوسط ترفض الدول الأوروبية استقبالها.
ووصل جير (69 عاما) إلى السفينة أوبن آرمز على متن زورق تم تجهيزه بلافتة كتبت عليها عبارة ”لستم وحدكم“ كما أحضر معه كميات من المياه ومؤنا أخرى وتحدث مع عدد من المهاجرين عن تجربة فرارهم من ليبيا التي تمزقها الحرب.
وقال جير في مقطع فيديو نشر على الإنترنت ”أهم شيء بالنسبة لأولئك الناس هو أن يتمكنوا من الوصول إلى ميناء حر، وأن ينزلوا من السفينة، وأن ينزلوا على الأرض ويبدأوا حياة جديدة“.
وأضاف ”من فضلكم ساندونا هنا في أوبن آرمز وساعدوا هؤلاء الناس إخوتنا وأخواتنا“.
كانت هذه تفاصيل خبر ريتشارد جير يوزع الماء والغذاء على 121 مهاجراً على سفينة إنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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