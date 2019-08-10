شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يقترب من 8 ملايين جنيه بعد 24 ساعة من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز إيرادات بلغت 7 ملايين و703 آلاف، وذلك بعد 48 ساعة من طرحه بدور العرض السينمائية، من إخراج طارق العريان، حيث يقترب 8 ملايين جنيه، ومن المتوقع أن تتزايد ايرداته خلال أيام عيد الأضحى نظرا للإقبال الكبير على الفيلم.

وسجل "ولاد رزق 2" أمس، الجمعة، 4 ملايين و8 آلاف و354 جنيها، وذلك بعد تحقيقه لـ3 ملايين و695 ألفا و375 جنيها في أولى أيام عرضه.

"ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.