شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وبيومى فؤاد في جنازه طليقه أحمد السعدني بمسجد سعاد كفافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم محمد إمام وبيومى فؤاد وشريف سلامة إلى مسجد سعاد كفافى بمدينة 6 اكتوبر، لتأدية صلاة الجنازة على جثمان طليقة أحمد السعدنى، والتى وافتها المنية أمس الجمعة إثر تعرضها لأزمة قلبية، ‏بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.

‏‎وكان فى مقدمة حضور الجثمان، مدحت تيخا، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، أشرف زكى، وايمي سالم، أمير عد الحميد ، وأمير شاهين ومحسن منصور.

يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.