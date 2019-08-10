شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وصول جثمان طليقة أحمد السعدنى لمسجد سعاد كفافى للصلاة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎وصل منذ قليل جثمان طليقه الفنان أحمد صلاح السعدني السيدة "أمل سليمان"، لأحد مساجد مدينة 6 أكتوبر، استعدادا لصلاة الجنازة على الجثمان، حيث حمل الجثمان أحمد السعدنى، الذى ظهر بحالة انهيار، وكان فى مقدمة الحضور مدحت تيخا، ونضال الشافعي، أشرف زكى، ومحمود البزاوى، وايمي سالم.

‎وكانت توفيت أمس الجمعة طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.

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يشار إلى أن أحمد السعدنى يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه" ويعد البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدنى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزأيه الأول والثانى عامى 2016 و2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وزكى فطين عبد الوهاب، وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.







