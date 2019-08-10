شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان إبراهيم فرح يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الممثل إبراهيم فرح المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، ونشر ابنه محمود صور والده إبراهيم فرح على "فيس بوك"، وهو في منزله مع أسرته بعد تعافيه ، وعلق عليها "حمدلله على سلامتك ياغالي، و يارب ما تقلقنا عليك تاني".

وكان الممثل إبراهيم فرح، تعرض لوعكة صحية الأيام الماضية أدت إلى غيبوبة كبدية ، وتواجد بغرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة.

قدم الفنان إبراهيم فرح مجموعة من الأدوار المؤثرة ورغم صغرها إلا إنها تركت بصمة واضحة في هذه الأعمال، ومنها شخصية "الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان يحيى الفخراني، كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ عرب همام "، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزبيق".

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