- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء طليقة أحمد السعدنى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مساء أمس الجمعة، السيدة أمل سليمان، طليقة النجم أحمد صلاح السعدنى، إثر أزمة قلبية وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد سعاد كفافى عقب صلاة الظهر لدفنها فى مقابر الأسرة.
وحددت أسرة الراحلة موعد العزاء ليكون اليوم السبت 10 أغسطس فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
ورحلت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ياسين وعبد الله عن عالمنا اليوم الجمعة 9 أغسطس بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر عزاء طليقة أحمد السعدنى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.