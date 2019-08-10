شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء طليقة أحمد السعدنى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مساء أمس الجمعة، السيدة أمل سليمان، طليقة النجم أحمد صلاح السعدنى، إثر أزمة قلبية وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد سعاد كفافى عقب صلاة الظهر لدفنها فى مقابر الأسرة.





وحددت أسرة الراحلة موعد العزاء ليكون اليوم السبت 10 أغسطس فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحلت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ياسين وعبد الله عن عالمنا اليوم الجمعة 9 أغسطس بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات.