فن ومشاهير

عزاء طليقة أحمد السعدنى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء طليقة أحمد السعدنى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مساء أمس الجمعة، السيدة أمل سليمان، طليقة النجم أحمد صلاح السعدنى، إثر أزمة قلبية وتشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد سعاد كفافى عقب صلاة الظهر لدفنها فى مقابر الأسرة.


 

وحددت أسرة الراحلة موعد العزاء ليكون اليوم السبت 10 أغسطس فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحلت أمل سليمان طليقة أحمد السعدني وأم أولاده ياسين وعبد الله عن عالمنا اليوم الجمعة 9 أغسطس بعد تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عزاء طليقة أحمد السعدنى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا