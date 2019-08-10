شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى تنتهى من الحكاية الأولى فى "نصيبى وقسمتك3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة هبة مجدى من تصوير الحكاية الأولى من مسلسل "نصيبى وقسمتك3" التى تحمل عنوان "براد شاى" مع هانى عادل، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة، والتى ستعرض ضمن أحداث المسلسل.









وتقدم هبة بطولة حكاية "براد شاى" بمشاركة هانى عادل ويظهرا متزوجين فى الأحداث وتحدث بينهما العديد من الأزمات، ويشارك فى الحكاية طونى ماهر ومى فخرى مع ظهور خاص للفنانة عبير صبرى فى الحلقات التى كتبها عمرو محمود ياسين ويخرجها محمد سلامة.

Advertisements

يشار إلى أن الجزء الأول والثانى من مسلسل "نصيبي وقسمتك" حققا نجاحا كبيرا ما دفع المؤلف عمرو محمود ياسين لكتابة الجزء الثالث.

يذكر أن هبة مجدى خاضت الموسم الرمضاني الماضى بمسلسلى "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر، و"ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا والفنانة مى عمر.