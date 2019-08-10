شكرا لقرائتكم خبر عن "ما محبة إلا بعد عداوة".. اعرف كواليس خناقة ياسمين عبد العزيز ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ما محبة إلا بعد عداوة".. هذا المثل انطبق على النجمتين ياسمين عبد العزيز ومنى زكى، حيث روت الأولى كواليس خناقة جمعتهما فى أول تعاون بينهما منذ سنوات طويلة، من خلال مسرحية "كدة أوكية"، للنجم أحمد السقا وهانى رمزى وشريف منير.

وكشفت ياسمين أن منى زكى إحدى صديقاتها المقربات، وأن هذه الصداقة بدأت بـ"خناقة" فى كواليس مسرحية "كده أوكيه" التى جمعتهما لأول مرة سويًا، موضحة أنهما تشاجرتا وحاول النجم أحمد السقا التهدئة بينهما، فأخذهما إلى غرفته، لكنهما انفعلا أكثر وحاولتا الاشتباك بالأيدى.

وقالت ياسمين، "كنا بنتخانق.. وأنا عايزة أضربها وهى عايزة تضربنى وأطلع على الكنبة وهى تطلع عشان تجيلي وأحمد السقا فى النص بيحوش بينا وعايز يصالحنا"، مؤكدة أنها بعد هذه الواقعة أصبحا صديقتين حتى الآن، كما أن ابنتيهما "لي لي" و"ياسمين" صديقتان أيضاً.

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يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت فى موسم رمضان 2019 بمسلسل "لآخر نفس" وشارك في بطولته كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وأحمد كمال وحازم إيهاب ومراد مكرم وهند عبد الحليم وهبة عبد الغني وعواطف حلمي ومصطفى حشيش، ومن تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، والمخرج حسام علي.