تعرف على موعد ومكان عزاء طليقة أحمد السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تستقبل أسرة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعدني وأم ابنيه "عبدالله وياسين"، التي رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بسكتة قلبية الساعات الماضية، العزاء فيها مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ الزايد.
ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد سعاد كفافي بمدينة السادس من أكتوبر، عقب أداء صلاة ظهر اليوم.
كان السعدني علم بخبر الوفاة خلال تواجده بحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وأصيب بصدمة بعد علمه بالخبر، ثم ترك الحفل مسرعًا وعاد للقاهرة.
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