"ولاد رزق2" يقترب من 8 ملايين في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الخميس 8 أغسطس، الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق- عودة أسود الأرض"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيد الأضحى المبارك.

وحقق الفيلم في يومه الثاني إيراد قُدر بـ4 ملايين و8 آلاف و354 جنيهًا، ليتصدر شباك التذاكر متفوقًا على الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، وبلغ إجمالي ما حققه في يومين 7 ملايين و703 آلاف و729 جنيهًا.

"ولاد رزق2- عودة أسود الأرض" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، ريم مصطفى، خالد الصاوي.