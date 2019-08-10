إسماعيل مختار: "ولاد البلد" ينتقل للبحر الأحمر اليوم وعرض "أمر تكليف" منتصف الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالنجاح الذي تشهده خطة تجوال عروض البيت الفني، ضمن مبادرة مسرح التجوال والمواجهة التي أطلقتها وزيرة الثقافة، وتم الإعلان عن تفاصيلها تفاصيلها نهاية الشهر الماضي.

وتتضمن الخطة ٨ عروض مسرحية بـ14 محافظة مصرية حتى شهر أبريل من عام ٢٠٢٠، إذ بدأت الخطة فور إعلانها بعرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بسوهاج والأقصر، لينتقل بعدها العرض إلى محافظة البحر الأحمر ابتداء من اليوم السبت ١٠ أغسطس الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، لتبدأ العروض بعد ذلك ليالي عرضها بالمحافظات تباعًا، منهم: عرض " أمر تكليف" من إنتاج فرقة المسرح الحديث ليُقدم بمحافظة سوهاج منتصف الشهر الجاري.

وأضاف "مختار" أن البيت الفني للمسرح يعتبر هذه الخطة الطموحة أحد أهم الأهداف الرئيسية هذا العام، لتصل عروض المسرح لأكثر المناطق بعدًا عن القاهرة، متابعًا "الانجاز الأهم هو أن ترى الوجوه المصرية المتعطشة للمسرح فنًا جادًا وقيَمًا"، مؤكدا أن الخطة تسير على قدم وساق بمجهود وتفاني كبير من فناني ومبدعي البيت الفني للمسرح خاصة شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، والتي تولت تنظيم تجوال العروض بالمحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الثقافة.

جدير بالذكر أن عرض "ولاد البلد" ينهي عروضه مساء اليوم الجمعة بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر في تمام الثامنة مساء، يتناول العرض قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، ومن إخراج محمد الشرقاوي.