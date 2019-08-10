فن ومشاهير

ناهد السباعي تنعي طليقة أحمد السعدني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت الفنانة ناهد السباعي، على تقديم التعازي لصديقها الفنان أحمد السعدني في وفاة طليقته وأم أولاده أمل سليمان التي وافتها المنية أمس الجمعة.

ونشرت ناهد عبر خاصية القصص القصيرة بصفحتها الشخصية بموقع "انستجرام"، صورة لـ أمل مع ابنها، معلقة "إنا لله وإنا إليه راجعون الله..يرحمك يا حبيبتي".

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وكانت أمل رحلت عن عالمنا أمس الجمعة بسكتة القلبية، وعلم السعدني بخبر الوفاة خلال تواجده بحفل المطربة العالمية جينيفر لوبيز بمدينة العلمين، وأصيب بصدمة بعد علمه بالخبر، ثم ترك الحفل مسرعًا وعاد للقاهرة.

يُذكر أن السعدني كشف خلال استضافته بأحد البرامج خبر انفصاله عن أم أولاده، دون الإعلان عن موعد أو أسباب ذلك.

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