أول تعليق من فتحي عبدالوهاب بعد وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

وجه الفنان فتحي عبدالوهاب، الشكر لكل من شاطره الأحزان، بعد وفاة والدته، التي رحلت يوم الخميس 8 أغسطس، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب فتحي في تغريدة له "أشكر كل من تفضل بالمواساة وتقديم واجب العزاء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

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كان الفنان فتحي عبدالوهاب، أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن وفاة والدته، صباح يوم الخميس.

وأقيم عزاء والدة فتحي عبدالوهاب، في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، أمس الجمعة، وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم: محمد عادل إمام، مصطفى شعبان، خالد زكي، صلاح عبدالله، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، أوس أوس، سليمان عيد.