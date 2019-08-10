بالصور.. جنيفر لوبيز تُشعل حفلها بالساحل الشمالي

أحيت النجمة العالمية جينفر لوبيز، مساء أمس، الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

يشار إلى أنه كانت قدمت جينفر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

تعد هذه الحفلة ضمن حفلات لوبيز خلال

جولتها العالمية "It,s My Party"، وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ50.

تفاوتت أسعار تذاكر الحفل، لتبدأ الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه وقوفًا، أما فئة الـVIP فحددت بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

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