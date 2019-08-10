الليلة.. جنازة طليقة أحمد السعدني في 6 أكتوبر

تقام ظهر اليوم، السبت، صلاة الجنازة على أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد السعدنى، من مسجد سعاد كفافى، بمدينة٦ أكتوبر، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر العائلة على طريق الواحات بـ٦ أكتوبر.
يذكر أنه كانت رحلت عن عالمنا طليقة الفنان أحمد السعدنى وأم أولاده، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، بعدما نقلت إلى أحد المستشفات الخاصة بالشيخ زايد.
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