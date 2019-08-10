شاهدوا إبنة ياسمين عبد العزيز تفاجئها على الهواء بمداخلة تلفونية طريفة.. والأخيرة: “مش عايزين فضايح”!

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - خلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، فاجأت ياسمين حلاوة، ابنة النجمة ياسمين عبد العزيز، والدتها بمداخلة تلفونية طريفة على الهواء، تفاعلت معها الاخيرة بطريقتها المميزة.

وتحدثت النجمة المصرية عن فارق العمر القليل بينها وبين ابنتها لانها انجبتها في عمر صغير، لافتة الى أنها تبدو أحياناً كشقيقتها، وتحدثت الشابة عن والدتها قائلة: “ماما شقية في البيت لكن هي شخصية جميلة”، الامر الذي نال اعجاب افنانة المصرية التي رحبت بكلامها وقالت بعفوية “كملي كدة، وفكري قبل ما تتكلمي”.

وأضافت: “ماما شخصيتها في الحقيقة وزي شخصيتها في الدادا دودي، وبتضحكنا دايما”.

كذلك أشعلت الفنانة ياسمين عبد العزيز مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت عدة صور عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام، من كواليس حلقتها في لقاء هو الأول بعد غياب لـ17 عاماً عن المقابلات الصحافية.

ونجحت النجمة المصرية بحركاتها الجريئة وعفويتها وصدقها في الدخول الى قلوب المشاهدين وتصدرت “تريند” الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداول عدد كبير من المقاطع الطريفة والصور المركبة لحركاتها خلال اللقاء، حيث انتشر صورة لها وهي تنظر بنظرة إعجاب تجاه الجمهور المتواجد في الاستوديو وكتبت عليها تعليقًا “لما تلمحي الكراش فجأة”.

أما الصورة الثانية، فظهرت فيها ياسمين وهي تشير بعلامة القلب بيديها، وكتبت عليها تعليقًا “لما حد يخرج من حياتي”، وانتشر العديد من الصور المركبة الاخرى ومقاطع من ردود فعل ياسمين العفوية خلال الحلقة.