تركي آل الشيخ يعلن إطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف الأصوات الشابة في الوطن العربي

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - أعلن ” تركي آل الشيخ ” رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إنطلاق مسابقة غنائية لاكتشاف المواهب في الوطن العربي . وأشار إلى أن هذه المسابقة ستلقى الدعم منه وستكون مهمتها اكتشاف الأصوات الشابة . وظهر تركي آل الشيخ في المنشور بصورة له وهو يرتدي قميص نادي ألميريا الإسباني الذي اشتراه مؤخرا .. وكتب قائلا : ” سأطلق يوم الخميس القادم مسابقة لإكتشاف اصوات شابة في كل الوطن العربي وسأقدم لها الدعم .. أنتظرونا ” . facebook facebook

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