شاهدوا.. ماريتا الحلاني تُغنّي الأغنية الترويجية للمسلسل اللبناني “بردانة أنا”!

كتب امير فتحي في السبت 10 أغسطس 2019 11:51 صباحاً - بدأ الترويج للمسلسل اللبناني “بردانة أنا” من خلال إطلاق أغنيته الدعائية بصوت الفنانة ماريتا الحلاني. تحمل هذه الأغنية إسم المسلسل وهي من كلمات نزارفرنسيس أما المسلسل فمن بطولة كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، رولا حماده، وسام حنا وغيرهم ، ومن تأليف كلوديا مرشليان وإخراج نديم مهنا

هذا المسلسل يناقش قضايا إجتماعية عائلية ولفت أنا ماريتا ظهرت بصورة المرأة المعنفة والمعذبة ضمن أحداث الكليب

أما الأغنية فتعكس الحالة الاجتماعية النفسية الأليمة التي تعيشها البطلة بسبب مشاكلها الأسرية



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