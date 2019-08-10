نجوم الفن والإعلام في حفل زفاف ابنة الماكيير محمد عبدالحميد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الدكتور علاء الزمر والدكتورة إلهام الفقيهي بزفاف نجلهم دكتورخالد الزمر على خبيرة التجميل آية عبد الحميد، كريمة الماكيير السينمائى محمد عبد الحميد وحرمه الفنانة حنان عادل، وهي حاصلة على دبلومة في فن المكياچ و المؤثرات الخاصة من cinema makeup school بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين والإعلامين، وعلي رأسهم الإعلاميه فريدة الزمر، والفنانة ميرفت أمين، والإعلامية هند رشاد، ومنال سلامه، ومحمد الصغير، وكريم الحسيني، والفنانة الاستعراضيه دينا.

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ومن الشباب حضر الفنان الشاب أحمد عبدالحميد أخو العروس، وعلى الطيب، خالد أنور ، أحمد خالد صالح، هنادى هانى مهنا، أسماء جلال، يوسف عثمان، سلمى خطاب، يوسف ذكرى، آية سماحة، منة سماحة، عمر مدحت.

كمت حضر رجل الأعمال أ/ طارق أباظة، محمد ياسين، سمير رضا، فرح عاطف، مشيرة سامى، لمى إسماعيل كتكت، عمر مختار، ريهام عيسى، محمود حبشى، راجية محمود، فرح جودت، نوح حميد، والشاعرة نور علي، و هبة علي.

وأشعلت الفرقه الغنائية الاستعراضية (كلاكيت) الحفل، بحضور مصممة ديكور الحفل لبني أبو المجد، ومدير التصوير فادي جواني، ومدير التصوير ريمون ماركيز، واعتنى بشعر العروس الكوافير رزق، ومكياچها محمد عبدالحميد والد العروس، وفستان العروس من توقيع ساره أنسي، وأحيا الحفل دي چي هادي اللبناني، والراقصه مايا مغربي.