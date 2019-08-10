داليا البحيري: لم أشمت في أنغام.. وهذا اللقاء أنهى خلافاتنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية داليا البحيري، عن علاقتها بالفنانة أنغام، مؤكدة أنها من معجباته حتى قبل أن تشاركها في مسلسل “في غمضة عين”.

وعن الشماتة فيها بعد الهجوم الذي تعرضت له أنغام، بعد زواجها الأخير من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قالت في حوارها لمجلة “سيدتي”: “لأنني متربية وبنت أصول، فالتربية هي الأساس الذي يحركنا في مثل هذه المواقف، والشماتة بشكل عام ليست من سماتي “وبالمناسبة.لقد

وأضافت: “أنغام تزوجت على سنة الله ورسوله ومعملتش حاجة غلط.. ما تتجوز”.

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وعن اتهام أنغام بخطف رجل من زوجته وأبنائه، قالت: “نحن لا نعلم شيئاً عن ظروف الناس، فأنا شخصياً طوال الوقت أتعرض لشائعات والكثير من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها من شخص لآخر دون التأكد من صحتها”.

كما كشفت خلال الحوار عن انتهاء الخلافات بينها وبين أنغام قائلة: “فوجئت بها على البحر أثناء تواجدنا في المصيف وكانت بصحبة والدتها، وسلمت عليّ وأنهت الخلاف بيننا وتبادلنا أطراف الحديث وقتها، وانتهت الأزمة بيننا، ولكن هذا لا علاقة له بعدم تعليقي على أزمتها، فلو كان الخلاف بيننا مستمراً لما كنت تدخلت أيضاً وعلقت فأنا ضد هذا السلوك”.