فيديو.. الفنان الهندي راهول بوس يشعل تويتر بسبب «موزتين»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

انتشر للممثل الهندي راهول بوس Rahul Bose مؤخراً مقطع فيديو على الإنترنت، شارك فيه روايته المتمثلة في فرض رسوم مفرطة على تناول “موزتين” فقط في فندق جي دبليو ماريوت.

لجأ الممثل الى حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter لمشاركة تجربته في فندق خمس نجوم في شانديجار، حيث نشر الممثل مقطع فيديو يوضح كيف قام الفندق بمطالبته بدفع مبلغ 442 روبية مقابل “اوردر”بـ موزتين كان قد طلبه بعد تدريب بصالة الألعاب الرياضية.

حصل بوس على الموز، لكنه تعرض لصدمة عندما عاد إلى غرفته، ووجد فاتورة مدرجة بملبغ 442.50 روبية، بما في ذلك ضريبة السلع والخدمات باسم “طبق الفاكهة”.

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في مقطع الفيديو الذي نشره في 22 يوليو ، يصور راهول الغرفة، ثم تحول التركيز إلى موزتين محتفظ بهما على صفيحة مع فاتورة 442 روبية بجانبه”.

في الوقت الذي تلقى فيه الممثل الدعم من العديد من أتباعه على تويتر، مؤكدين أن هذا الأمر هو ما يشعرون به في مواقف معينة ، انتقده آخرون قائلين لماذا يشتكي الممثل رغم أنه اختار البقاء في فندق خمس نجوم.

على جانب مختلف، شوهد بوس آخر مرة في فيلم كمال حسان فيشواروبام 2، الممثل أثناء مشاركته الفيديو على تويتر قد ذكر أنه كان في شانديغار لالتقاط بعض الصور الطبيعية.