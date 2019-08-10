نجمتا بوليوود نيها دوبيا وسميرة ريدي تطالبان بحرية الرضاعة الطبيعية علناً

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحمل عملية الرضاعة الطبيعية بالأماكن العامة الكثير من المفاهيم المغلوطة ووصمة مكسوة بالعار مرتبطة بنظرة المجتمع إلى الأمهات، النساء يخجلن من إرضاع أطفالهن علناً ويبحثن غالبًا عن المناطق المغطاة أو الأماكن المعزولة للرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة.

لذلك انتهزت ممثلتا بوليوود سميرة ريدي و نيها دوبيا فرصة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية كأمهات من المشاهير، الفرصة لتثقيف الناس حول الرضاعة الطبيعية، كونها أحد أهم الأشياء التي أبرزتها الفنانتين في أحدث “بوستات” لهما على Instagram هو حرية إرضاع الأطفال في أي مكان وفي أي وقت.

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في البوست، كشفت نيها أنها اضطرت للذهاب إلى الحمام مرة واحدة لإرضاع ابنتها أثناء رحلتها، وتحدثت سميرة أيضا عن نفس الشيء وذكرت أن المرء يحتاج إلى أن يكون أكثر قبولا وراحة مع فكرة رؤية امرأة ترضع رضاعة طبيعية وسط الجمهور.

كتبت سميرة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، “نحن أمهات، نختار الإرضاع من الثدي ويجب أن تكون لنا حرية القيام بذلك في الأماكن العامة دون خجل”.

وأضافت: “بدأ الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وأستطيع أن أقول لكم إنه قد مضى 3 أسابيع منذ ولادة نيرا ، والتزام بتربيتها التزام هائل صعب، ولكن ما هو أصعب هو أنه ليس من السهل على المرء القيام بذلك في الأماكن العامة.