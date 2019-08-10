لطيفة تبرق على المسرح في سهرة من أسعد ليالي عمرها.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة التونسية لطيفة في حفل غنائي قوي احيته ضمن فعاليات مهرجان ليالي المهدية الدولي في تونس.
لطيفة اختارت للحفل فستان ذهبي براق، لمعت فيه على المسرح، حيث اطرتب الفنانة الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، كما فاجأتهم بوصلة رقص عفوية، ارتدت فيها حازم على خصرها، واعتمرت «الطربوش»، بالإضافة إلى مشاركتها أفراد من الحضور للغناء.
وفي صور من الحفل، اعربت لطيفة في تعليق عن شدة سعادتها بأجواء السهرة، حيث كتبت: «شكرا لأغلى وأحلى جمهور اسعدتونى يااهل المهديه ربنا مايحرمنيش منكم ابدا .كانت ليله من اسعد ليالى عمرى .ليلة مليانه مفاجآت».
من ناحية أخرى، تستعد لطيفة لطرح ألبومها الجديد «شاغلني» والذي يضم 10 أغاني، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من بينها، أغنية مغربية تعاونت فيها لطيفة مع الشاعر والملحن محمد رفاعي المغربي، كما أنها صورتها على طريقة الفيديو كليب ما بين مصر ولندن.
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