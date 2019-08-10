هبة مجدي: لا أستطيع طبخ طبق زوجي المفضل.. وهذه قصتي مع الفأر

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعيش الفنانة المصرية هبة مجدي حياة زوجية مستقرة مع زوجها المطرب الشاب محمد محسن وابنتهما الوحيدة «دهبة».

هبة أكدت أنها منذ زواجها قررت أن تقوم باالتدريبات اللازمة لتتمكن من الطبخ بمهارة، مشيرة إلى أنها أصبحت طباخة جيدة، وتقدم لزوجها أصناف مختلفة.

الفنانة الشابة أوضحت أنها رغم تقدمها في الطبخ، إلا أنها مازالت لا تستطيع أن تجيد طبق زوجها المفضل وهو «شوربة الكوارع».

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هبة اعترف خلال حوارها مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» أنها تفضل أن يقضي زوجها الوقت في الخارج مع أصدقائه بدلا من الجلوس معها في المنزل، وذلك من باب التغيير، وحتى يعود للبيت في النهاية سعيدا، ولا يشعر بالملل.

هبة قالت إنها تنتظر زوجها لتناول الطعام معا إن كان هناك اتفاق لذلك، ولكنه في اوقات أخرى يتناول طعامه في الخارج.

وعن استعانتها بزوجها للتصدي للمواقف الصعبة، قالت هبة إنها حلمت في مرة أنها واجهت فأرا، وشاهدت خلال الحلم الطريقة التي قتلته بها، ومازالت تتذكرها حتى الآن لتنفيذها حال صادفته في المطبخ.

يٌذكر أن هبة مجدي تزوجت من المطرب الشاب محمد محسن في يوليو من عام 2016، وذلك بعد قصة حب بينهما، وحضر الحفل عدد من النجوم وكان الفنان يحيى الفخراني شاهد على الزواج.