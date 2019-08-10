بدون واسطة.. محمود العسيلي يحقق أمنية إحدى معجباته ويعدها بإحياء حفل زفافها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمود العسيلي، لطرح أحدث أغنياته المصورة “إنتي وأنا”، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع “يوتيوب”، ويقوم بالترويج لها عبر صفحاته.

وعلقت إحدى متابعاته على البوستر الدعائي للأغنية وطلبت منه حضور حفل زفافها على سبيل الدعابة، قائلة: “لا لا مش قادرة محبوش ومش قادرة مستناش الأغنية.. طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي”.

وفاجأها محمود العسيلي على تغريدتها بقوله: “وليه متحبنيش بس.. فرحك عندي خلاص”.

وأعاد محمود العسيلي، منشورا خاصا للفتاة قالت فيه: “الله فعلا كانت أمنيتي الوحيدة هي إنه يغنلنا في الفرح شكراً للعسيلي بجد”، مضيفة “أشوف كلب يقول محتاجة واسطة تاني، أشوف كلب يقول عليه متكبر ووحش”، ليهنئها العسيلي قائلاً: “ربنا يتمم بخير إن شاء الله”.

Advertisements

وكان العسيلي تعرض للانتقادات بعد انتشار فيديو له وهو يحرج أحد محبيه في إحدى حفلاته الغنائية، ويرفض التقاط صورة معه وقال له معاك واسطة.

وقدم العسيلي اعتذارا للجمهور عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، قائلا: “أي فنان عارف ‏إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر ع الشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي ‏انتشر، وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء ‏الحفلة أنا آسف مرة تانية‎”‎.