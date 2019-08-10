تعليق والد حلا شيحة على شائعة زواجها من محمد رمضان

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة المصرية حلا شيحة، على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول زواج ابنته سرا من الفنان محمد رمضان، في الساحل الشمالي.
وقال أحمد شيحة، في تصريحات صحفية إنه استقبل الخبر بضحك شديد مؤكدا عدم صحته و واصفا إياه بالخبر الكوميدي.
من جهته حرص الفنان المصري محمد رمضان، على نفي شائعة زواجه بحلا شيحة بشكل مباشر، وذلك في تصريحات صحفية، قال فيها: “حلا شيحة أخت عزيزة وصديقة لزوجتي وشقيقتي ولأسرتي، وأنا الآن أمضي إجازة الصيف في كاليفورنيا مع زوجتي وأولادي، وهذه شائعة غير حقيقية تماما”.
ونشر رمضان صور له مع زوجته مرفقة بتعليق رومانسي لتكون أبلغ رد على هذه الشائعات.
وكانت حلا شيحة، قد عادت للتقبيل بعد غياب ١٧ عاما بأول عمل فني مع الفنان محمد رمضان، من خلال مشاركتها بمسلسل “زلزال” والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.
وسافر الثنائي مؤخرًا إلى لبنان، لتكريمهما في مهرجان “بياف” عن دورهما في مسلسل “زلزال”، وحرصت حلا على مشاركة متابعيها بلحظاتها خلال وجودها بالمهرجان.
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