كريتي سانون أجمل عروس على غلاف Brides Today.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة الهندية كريتي سانون ، التي ظهرت مؤخراً كفتاة غلاف لمجلة فيمينا، تعاود التألق مرة أخرى على غلاف مجلة شهيرة، ممثلة “باريلي كي بارفي” أطلت كعروس صيف مثالي على غلاف اصدار أغسطس من مجلة Brides Today.

في جلسة التصوير الفوتوغرافي، شوهدت كريتي بمجموعة من فساتين العرائس، وقد بدت النجمة الشابة مثل أميران الصور القديمة في إطلالتها الذهبية.

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منذ حوالي أسبوعين تتصدر الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا، عناوين الصحف من خلال تصوير فوتوسيشن رائعة للمجلة الشهير “فيمينا إنديا”، كما تحدثت الممثلة عن نوع العروس التي تريد أن تكون عليه يوم زفافها، وفكرتها عن الحب والرومانسية وأكثر من ذلك.

وفي الوقت نفسه ، وعلى المستوى الاحترافي ، فشل أداء كريتي سانون الأخير في فيلم “آرجون باتيلا” مقابل ديليجيت دوسانجه وفارون شارما في الأداء الجيد في شباك التذاكر، بعد إطلاقه في 2 أغسطس ،

كريتي أيضًا جزء من مشروع اشتوش جواريكر Ashutosh Gowarikar الطموح “Panipat”. والفيلم أيضًا من بطولة سانجاي دوت وأرجون كابور ، ومن المقرر أن يصدر في ديسمبر من هذا العام.