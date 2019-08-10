أيمن الأعتر وديو غنائي مع مغني بريطاني

متابعة بتجــــــــــرد: انتهى الفنان الليبي أيمن الأعتر من تسجيل عمل غنائي جديد، سوف يبصر النور بعد عيد الأضحى المبارك.
في التفاصيل، تحمل الأغنية عنوان “روح” ويُقدمها “ديو” مع المغني الانكليزي Meghdad الذي يُغني المقطع الأجنبي، ويحمل كلمات Meghdad و Janine Helen ووضع الموسيقى Meghdad.
بينما يُغني أيمن الأعتر المقطع العربي، ويحمل كلمات الشاعر الليبي رفيق شوقي والحان أيمن الأعتر، وتم تنفيذها في Hilltop Studio في لندن.
هذا ومن المُقرر أن تصدر الأغنية حصرياً على اليوتيوب في التاسع عشر من آب/ أغسطس الحالي، وتصدر لاحقاً عبر مختلف المتاجر الرقمية.
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