هذا ما حققته أغنية “مهموم” لـ محمد منير في أسبوعين

متابعة بتجـــــــــــرد: يحصد الفنان المصري محمد منير نجاح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مهموم” منذ طرحها إلكترونيًا. وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية المليوني مشاهدة بعد أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة محمد منير الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “مهموم” من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “مهموم”:

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