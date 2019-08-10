نقيب الفنانين التونسيين يهاجم أصالة: يجب أن تبيع الليموناضة

متابعة بتجــــــــــرد: إحتلت تصريحات نقيب الفنانين التونسيين مقداد السهيلي مواقع التواصل الإجتماعي بعدما هاجم مجموعة من الفنانات عبر إذاعة موازييك التونسية مثل أصالة وإليسا، مؤكداً انه يرفض حضور حفلاتهنّ لو دفع له عشرة ملايين.

في التفاصيل، شنّ نقيب الفنانين التونسيين مقداد السهيلي هجوماً شرساً على الفنانة السورية أصالة نصري بالقول “مقارنةً بالفنانة ذكرى، يجب أن تبيع الليموناضة لا أن تغنّي”، مضيفاً ان صوتها يقوده إلى مستشفى الأمراض العصبية.

وبالحديث عن الفنانة إليسا، تساءل مقداد السهيلي “من هي ومن تكون؟ من لقبها بملكة الإحساس؟ إذا كانت إليسا ملكة الإحساس، فماذا تكون أم كلثوم؟”.