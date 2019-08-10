إنذار من نقابة الفنانين الأردنيين إلى كاظم الساهر.. هل يواجه مشكلة قانونية؟

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن الفنان كاظم الساهر يواجه مشكلة قانونيّة في الأردن ظهرت تفاصيلها إلى العلن بعد إحيائه حفله الأخير بسبب إنتشار إنذار وجهته نقابة الفنانين الأردنيين إلى “القيصر” منعًا للتهرّب من دفع الضرائب.
وأكّد إنذار نقابة الفنانين الأردنيين على أن كاظم الساهر امتنع عن دفع الضرائب المُستحقة عليه وطالبته بدفع مبلغ 44 ألف دولار كضريبة للنقابة لقاء غنائه في الأردن.
تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر أحيا حفلين غنائيين في أرض المعارض بالعاصمة عمان، وذلك في الثامن والتاسع من شهر آب/أغسطس الجاري.
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