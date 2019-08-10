إلهام شاهين: يسرا شجعتني على اتخاذ هذا القرار.. ما هو؟

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متابعة بتجــــــــــــرد: وصلت النجمتان يسرا وإلهام شاهين، إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج، ومعهما الإعلامية هالة سرحان.
وتداول مشاركون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور النجمات الثلاث، في السعودية، حيث بدت إلهام شاهين وهالة سرحان بالحجاب، فيما ارتدت يسرا نقابا.
وفي تصريح خاص لها أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها سافرت لأداء فريضة الحج، لكي تهديها لوالدتها.
وأوضحت إلهام شاهين أنها تشجعت على اتخاذ هذا القرار، بعدما تحدثت معها النجمة يسرا، لتخبرها عن رغبتها في إهداء حجة هذا العام لوالدتها، بعدما توفيت خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلهام إلى أنها أخبرت يسرا على الفور بموافقتها على السفر، وانضمت إليهما صديقتهما الإعلامية هالة سرحان.
يذكر أن هناك عددا آخر من الفنانين، يؤدون مناسك الحج، ومنهم: النجمة أمل حجازي، والفنان جمال عبد الناصر وزوجته.
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