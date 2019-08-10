أحمد السعدني ناعيا طليقته: كانت سيدة على خلق ودين

متابعة بتجــــــــــرد: نعى الفنان أحمد السعدني طليقته وأم أولاده، التي توفيت، خلال الساعات الماضية، إثر أزمة قلبية أدخلت على أثرها إحدى المستشفيات الخاصة، مؤكدا أنها كانت سيدة على خلق ودين.

وقال السعدني في تصريح له، إنه تلقى نبأ الوفاة في أثناء قضائه إجازته الصيفية بالساحل الشمالي في مصر، ولم يكن يعلم عن الأزمة الصحية التي ألمت بها شيئا.

وأضاف أن طليقته وأم أولاده كانت على خلق ودين، وكانت أمرأة فاضلة، وطالما أحسنت في معاملته، وتربية أولاده، مؤكدا أن حزنه كبير على فراق تلك السيدة المحترمة، وتمنى من الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

يذكر أن أحمد السعدني قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “زي الشمس”، الذي شارك فيه إلى جانب دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، أحمد داود.