ريتا أورا في إطلالة متألقة بعد اعترافها الجنسي المثير

متابعة بتجــــــــــرد: تألقت المطربة الأمريكية “ريتا أورا”، بثوب أرجواني حريري، أثناء قضاء عطلتها الصيفية بجزيرة “إيبيزا” الإسبانية، في أثناء ظهورها مساء اليوم، بعد وقت قصير من تصريحها الجنسي المثير الذي كشفت فيه عن استغلالها جاذبيتها الجنسية الطبيعية كامرأة، لصالح مسيرتها الفنية.

وشاركت “ريتا”، عددا من الصور على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، ولمسة ذهبية، مع مجموعة من المجوهرات أكملت بها جمالها، وهي في طريقها لتناول العشاء، برفقة بعض الأصدقاء بمطعم “سابونتا”.

وحصدت “ريتا أورا” أكثر من مليوني إعجاب على مجموعة الصور، التي شاركتها مع جمهورها، التي توافيه بتفاصيل عطلتها الصيفية بالجزيرة الساحرة.

وتأتي تلك العطلة، بعد تصريحات جريئة من “ريتا” في أخر لقاءاتها ببرنامج “Virgin Media’s Xposé”، حيث أوضحت أنها تستغل جاذبيتها الجنسية الطبيعية كامرأة، لصالح نجاحها بمسيرتها الفنية، وأوضحت أنها تستخدم المكياج والملابس لضمان أن يكون لها تأثير كبير.

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وقالت: “أعتقد أننا كنساء نستخدم بشكل طبيعي جاذبية الجنس، وأشعر أن ذلك يخرج من مسامنا سواء أردنا ذلك أم لا.. نحن هذا النوع من المخلوقات”.

وأضافت: “أنا أعتمد حقًا على كوني امرأة.. وأستفيد إلى أقصى حد من اختياراتي”.