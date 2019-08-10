“ولاد رزق 2” يجبر عمرو يوسف على الاعتذار.. ما السبب؟

متابعة بتجـــــــــــرد: اضطر الفنان عمرو يوسف إلى الاعتذار من جمهوره، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد “ولاد رزق 2”.

ونشر عمرو يوسف، على حسابه الخاص بموقع “إنستقرام”، فيديو يرصد الاستقبال الحافل له من قبل الجمهور، خلال العرض الخاص للفيلم، معتذرا لعدم قدرته على التقاط الصور التذكارية مع جميع الحاضرين.

وكتب عمرو قائلا: “شكرا ليكم جميعا، وآسف لأي حد مالحقتش أتصور معاه.. إنتو شوفتوا بنفسكم الدنيا كانت زحمة إزاي.. شكرا لكل صناع وأبطال الفيلم.. شكرا لكل ضيوف الشرف اللي نورونا، وأضافوا للفيلم.. وأخيرا شكرا للمخرج الكبير والصديق العزيز طارق العريان مايسترو هذا العمل”.

وأعرب عمرو يوسف عن سعادته باستقبال الجمهور له، مشيرا إلى أن الجمهور سبب نجاح الفيلم، وتحقيقه أكثر من 3.5 مليون جنيه في أول يوم عرض”.

ونشر عمرو فيديو من حفل عرض الفيلم، وعلق قائلا: “الحمد لله مليون شكرا على استقبالكم الرائع يا أحلى ناس في الدنيا.. مبسوط بيكم وبوجودكم ومبسوط أكتر أن الفيلم عجبكم.. أنتم السبب إن الفيلم حقق أكتر من 3.5 مليون جنيه في أول يوم عرض.. ويا رب دايما أقدر أقدم أعمال تنال إعجابكم واحترامكم”.