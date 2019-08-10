نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على بعد 20 عامًا من ظهورها عارية.. جينيفر أنيستون: نادمة على الإثارة الجنسية مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد 20 عاما من ظهورها عارية على غلاف مجلة “InStyle”، أعربت النجمة الأمريكية “جينيفر أنيستون”، عن أنها لم تسع أبدا خلال مسيرتها الفنية، من أجل الحصول على لقب “مثيرة جنسيا”، وأنها لم تمتلك يوما لافتة على خصرها تقول ذلك.

وفي لقائها مع المجلة، التي تحتفل بعيدها الخامس والعشرين، اعترفت “جينيفر” أن دخولها في تلك الفئة، كان أمرا لطيفا، لكنها نادمة على ذلك.

وقالت النجمة البالغة من العمر 50 عاما، إنها لم تر نفسها امرأة مثيرة جنسيا، ولم تذهب لتتعلم كيف تصبح هكذا، كما أنها تمتلك نظرة مختلفة اليوم عما هو مثير حقا، موضحة أنها لطالما اعتقدت أن الطبيعة واللطف والمرح أشياء مثيرة أيضا.

وفي حديثها ناقشت طليقة النجم الأمريكي “براد بيت”، ظهورها الأول على غلاف المجلة حيث ظهرت ترتدي ملاءة بيضاء فقط حول خصرها، قائلة: “في عام 1999، أعتقد أنني طرحت على الغلاف بملاءة فقط.. من السخرية أن يتم النظر إلى ذلك على أنه “مثير”.

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وأضافت: “كان الوجود على غلاف المجلة أمرًا كبيرًا بالنسبة لي، كان كل شيء جديدًا ومثيرًا للغاية، لم أحلم أن يحدث هذا بالفعل.. كانت تلك اللقطة الأولى في منزلي.. كان من الرائع رؤية المجلة، والاحتفاظ بها في يدي”.

وفي لقائها قالت “جينيفر” التي لعبت دور راشيل جرين في مسلسل “Friends” الشهير، تجاهلت ارتداء ملابس مثيرة في العديد من الأفلام، بما في ذلك الفيلم الكوميدي “We’re The Millers” عام 2013.

ووصفت أن النظر إلى الوراء على أغلفة “InStyle” السبعة الخاصة بها يشبه إلقاء نظرة على كتاب سنوي.