قصة غرام ليدي غاغا الجديدة.. ومصدر: حيلة لإشعال غيرة برادلي كوبر

متابعة بتجـــــــــــرد: شوهدت المطربة الأمريكية، “ليدي غاغا” مؤخرًا، في لقاء رومانسي مع حبيبها الجديد مهند الصوت الأمريكي “دان هورتون”.

إلا أن مصدرا مقربا من النجمة الأمريكية، فإن الأمر لا يعدو حيلة نسائية، لإشعال الغيرة في قلب الممثل الأمريكي “برادلي كوبر”.

ورغم القبلات الرومانسية، التي تبادلتها “ليدي غاغا” مع “هورتون”، خلال موعد غدائهما في لوس أنجلوس، أواخر الشهر الماضي، فإن المصدر الذي لم يكشف عن هويته، صرح لموقع “يو إس ريبورتس”، أن المطربة الأمريكية تريد أن يدرك “كوبر” ما يفقده في غيابها.

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وأكد المصدر أن “برادلي” بطل فيلم “A star is born”، يمتلك قلب “غاغا”، منذ أدائهما الأغنية الرئيسة للعمل، الذي جمعهما للمرة الأولى، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، خلال فبراير الماضي، مشيرا إلى أنها تريد الرجوع إليه عن طريق إشعال غيرته.

في المقابل ذكر التقرير تصريحات مصادر أخرى، أكدت أن “برادلي” هو من وقع في غرام “ليدي غاغا”، التي تحاول كشف علاقتها الغرامية برجل آخر، لتثبت له أنها تمضي قدما في حياتها، ولإنهاء أي فرصة لوجود علاقة غرامية بينهما.

وفي تصريحاتها بعد الأنباء التي تحدثت عن علاقتهما الغرامية، خاصة في أعقاب حفل الأوسكار، صرحت “ليدي غاغا” في لقاء لها ببرنامج ” Jimmy Kimmel Live” بأن أغنية “Shallow” هي قصة حب، وعندما تريد أن تغني قصة حب، فهذا ما يريد الناس الشعور به.