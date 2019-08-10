"أفلام الفرق" تسيطر على سينمات مصر في عيد الأضحى

تحتفل مصر والعالم الإسلامي، الأحد، بأول أيام عيد الأضحى، حيث ينتهز المواطنون فرصة الإجازات للخروج إلى المتنزهات العامة والحدائق بعد أداء صلاة العيد، وفى الأيام التالية تعد دور السينما واحدة من منافذ الترفيه بالنسبة للكثيرين.

ويستغل منتجو الأفلام مناسبات الأعياد لتقديم ما لديهم من جديد لعشاق الفن ومحبي السينما، وتعليقا على ذلك تقول الناقدة المصرية، رشا سلامة، إن موسم أفلام عيد الأضحى 2019، يتميز بعودة أفلام الفرق مرة أخرى.

وتضيف الناقدة أن الأفلام الأربعة التي ستعرض بمناسبة عيد الأضحى، وهي "ولاد رزق2" و"الكنز2" و "خيال مآتة" و"الفيل الأزرق2" الذي بدأ عرضه من أيام قليلة ماضية وسيستمر في دور العرض خلال العيد، كلها أفلام يعود أبطالها ومخرجوها ومؤلفوها للعمل معا من جديد، بعد أن نجحوا في العمل سويا كفريق عمل واحد فيما سبق.





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وترى سلامة أن نجاح الجزء الأول من فيلم "أولاد رزق" شجع أبطاله وهم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود ونسرين الإمام ومحمد ممدوح، بصحبة المخرج طارق العريان، والمؤلف صلاح الجهيني على تقديم الجزء الثاني من الفيلم الذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا عند عرضه في 2015.

وكذلك الحال مع فيلم "الكنز2" الذي يعود فيه أيضا المخرج شريف عرفة لتقديم الجزء الثاني من الفيلم الذي عرض الجزء الأول في 2017 أي منذ عامين، ليقدم الجزء الثاني مع أبطال الجزء الأول أنفسهم، وهم محمد سعد ومحمد رمضان وأحمد رزق وهند صبري بصحبة المؤلف عبدالرحيم كمال.





وأشارت إلى أن الفيلم الثالث "الفيل الأزرق2" وهو الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" الذي سبق عرضه 2014 أي منذ 5 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، والجزء الثاني يضم فريق عمل الجزء الأول وهم الأبطال كريم عبدالعزيز ونيللي كريم مع المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد.



وأشارت إلى أن الفيلم الثالث "الفيل الأزرق2" وهو الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" الذي سبق عرضه 2014 أي منذ 5 سنوات وحقق نجاحا كبيرا، والجزء الثاني يضم فريق عمل الجزء الأول وهم الأبطال كريم عبدالعزيز ونيللي كريم مع المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد.

