خاص- إبداع ميشال فاضل يتنقل بين لبنان وسوريا

خطف الملحن والموزع الموسيقي ميشال فاضل الانظار بحفل فني رائع أحياه لأول مرة في سوريا، في السابع من آب/اغسطس الجاري في قصر المؤتمرات في فندق ايبلا.

وبحضور شخصيات رسمية، ثقافية، فنية، اقتصادية وشعبية، التقى “فاضل” الجمهور السوري، بسهرة موسيقية راقية ورائعة في آن، مقدماً مع فرقته مقاطع موسيقية وأغاني لامست الجمهور الذي تجاوز المتوقع ضمن المسرح الكبير.

من جهة أخرى، قدّم ميشال فاضل في الرابع من آب/أغسطس الجاري حفلاً فاق كل التوقعات في مهرجان إهدنيات الدولي بشمال لبنان.

Advertisements

وإلى جانب أكثر من مئة موسيقي من أوركسترا كييف الفيلهارمونية الوطنية الأوكرانية، أبدع “فاضل” في تقديم ليلة من أجمل ليالي المهرجان من خلال اللوحات الموسيقية التي كانت مزيجًا من الموسيقى الشرقية والغربية شملت عزف مقطوعات موسيقية لأغاني ألمع النجوم أمثال أم كلثوم ووردة ووديع الصافي وصباح وغيرهم إضافة إلى عزف العديد من الأغاني الجديدة.

يثبت ميشال فاضل، وهو احد أهم عازفي البيانو والموزعين الموسيقيين في الشرق الأوسط، يوماً بعد يوم أنه رقماً صعباً على الساحة الفنية، حيث يصول ويجول في لبنان وكافة البلدان مقدماً أهم السهرات الموسيقية في أهم المهرجانات محققاً النجاح تلو النجاح وهذا ليس بجديد عليه فهو المبدع الذي يرفع اسم لبنان اينما حلّ.

نذكر ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قد كرّم ميشال فاضل بعد ان ساهم مع عدد من الفنانين وهم السيّد هلال صعب، الشاعر نزار فرنسيس، المخرج وليد ناصيف والسيّد عباس طليس، في تأليف أغنية خاصة بعنوان “أنا كرمالك بقوى الأمن “بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ 158 .

أيضاً قام قائد الجيش جوزيف عون بتكريم ميشال فاضل بعد ان ساهم مع عدد من الفنانين في تأليف أغنية قدموها الى المؤسسة العسكرية بعنوان “صرخات رجال” كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس، ولحّنها ووزعها ميشال فاضل، وغناها غسان صليبا وملحم زين.