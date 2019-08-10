سعد رمضان أنجز كل الترتيبات والحدث بعد عيد الأضحى

Aug 10, 2019
يستعد الفنان سعد رمضان لطرح أغنية جديدة بعد عيد الأضحى المبارك بحسب ما أعلن عبر حسابه على “ستوريز”.
وكشف نجم “شو محسودين” عبر حسابه على انستغرام أنه انتهى من تصوير الأغنية على طريقة “ليريك فيديو”. مشيراً أن الأغنية اصبحت جاهزة للطرح بعد عيد الأضحى، متمنياً أن تنال اعجاب الجمهور.
ويتعاون سعد رمضان بالعمل الجديد مع التريو الشاعر علي المولى، الملحن جاد قطريب والموزع جيمي حداد الذين وقعوا أغنية “شو محسودين” وحققت ارقاماً كبيرة منذ طرحها مع بداية السنة الجديدة عبر المنصات الموسيقية.
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