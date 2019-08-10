شكرا لقرائتكم هذا ما قاله محمد رمضان عن حلا شيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مرة أخرى تجددت الأقاويل التي تتناول علاقة الفنان محمد رمضان بزميلته حلا شيحة، التي شاركته بطولة مسلسله الأخير "زلزال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وعادت من خلاله حلا شيحة إلى التمثيل مرة أخرى بعد اعتزال دام لسنوات طويلة، قررت أن تنهيها وتعود من جديد إلى التمثيل بعد خلعها للنقاب والحجاب.

تلك الأقاويل التي خرجت للمرة الأولى حول علاقة الثنائي وقت تصوير المسلسل، وهو ما نفته حلا شيحة، مؤكدة أن رمضان صديق عزيز، وهو محب لزوجته ولا تربطها به سوى الزمالة.

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وثارت تلك الأقاويل هذه المرة بعدما نشرت إحدى المجلات خبرا يفيد بزواج الثنائي سرا، على أن يتم إعلان الزواج خلال الأسابيع المقبلة.

وبدأت رحلة البحث عن حقيقة هذا الخبر في ظل صمت الطرفين، وتواجد محمد رمضان خارج مصر بصحبة عائلته، إلا أن البعض حاول تعزيز تلك الأقاويل بكون حلا شيحة واحدة من 3 سيدات فقط يتابعهن الحساب الرسمي لمحمد رمضان عبر "إنستغرام".

"العربية.نت" تواصلت مع محمد رمضان المتواجد بالولايات المتحدة الأميركية، حيث اكتفى برسالة نصية أكد فيها أن تلك الأخبار التي تناولته هو وحلا شيحة ما هي إلا شائعة، خاصة أنه يتواجد بصحبة زوجته وأولاده في كاليفورنيا من أجل قضاء عطلة الصيف.

ووصف رمضان حلا شيحة قائلا: "حلا أخت عزيزة علي وصديقة مقربة لزوجتي"، لينفي بشكل قاطع كل ما قيل عن الثنائي خلال الأيام الماضية.