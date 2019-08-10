تعرف على أبرز الأعمال الفنية التي تربطنا بعيد الأضحى المبارك

أعمال فنية ارتبط بعيد الأضحى، وتركت علامة بارزه في أذهان محبيها في السينما المصرية وعلى مر الأجيال قدمت العمال الفنية الجزار فظهر بشخصية الشرير والكوميدي والساخر وارتبطت تلك الشخصيات بعيد الأضحى المبارك.

أبرز الإعمال الفنية التي تربطنا بعيد الأضحى :

شخصية "بوحه الصباح"

جسد الفنان محمد سعد شخصية "بوحه الصباح" خلال فيلم "بوحه"، والذي يعتبر واحدًا من أشهر أعماله، حيث اشتهر بمقولته "صبح صبح يا عم الحج"، وظلت خامة الجزار الساذج الذي لا يعرف في حياته سوى الجزارة و"محروس الضبع" من أشهر خامات دور الجزار حتى الآن، إلى جانب الفيلم الذي ضم المئات من "الإفيهات" المتعلقة بالجزارة، مثل "وهو بيرفص في الروح".

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شخصية «حلاوه العنتبلي»

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"حلاوة العنتبلى" صلاح نظمي هو واحد من أشهر الشخصيات التي قدمت في السينما المصرية، من خلال فيلم "على باب الوزير"، للزعيم عادل إمام ويسرا، وجسده الفنان الراحل صلاح نظمى.وتأتى شهر الاسم أولا من الجرس الموسيقى الموجود فى الاسم وتميزه، إلى جانب البراعة التي قدم بها نظمى الشخصية، إلى جانب أن الشخصية هى لـ"جزار" شهير، متقدم في السن، ولديه محلات جزارة عديدة، وهو ما جعل الاسم يتماشى بشكل كبير مع تلك الشخصية الشريرة .

شخصية «الجزار زكي قدرة»

قدم الفنان عادل أدهم بدور بارز للغاية وهو دور الجزار " زكي " في فيلم " حكمتك يارب" الذي سلط الضوء على مشكلة أبناء تجار المخدرات من خلال قصة المحامية نعيمة "سهير المرشدي" التي تعمل والدتها أم نعيمة «سناء جميل» في سوق ومدبح الجمال وتمتلك من السلطة والقوة ما يجعلها تسيطر على مجريات اﻷمور داخل وخارج المدبح يعاونها في ذلك المعلم زكي قدرة «عادل أدهم»المغلوب على أمره والذي يخضع دائما لأوامر " المعلمة " وأرتبطت شخصية " زكي قدره " في أذهان المشاهدين حتى أنه كان يقول عبارة شهيرة وهي "أدبح يا زكي قدرة... يدبح زكى قدرة... أسلخ يا زكي قدرة يسلخ زكي قدرة" وتظل هذه الجملة عالقة في الأذهان حتى الآن على الرغم من إن الفيلم تم عرضه في عام 1976.

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